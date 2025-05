Maltempo in Italia, scatta l’allerta per le piogge intense: le regioni interessate. Le condizioni meteorologiche in Italia hanno subito un drastico cambiamento. Dopo giorni di sole e temperature che hanno superato i 30 gradi, il Paese si trova ora sotto un cielo grigio e piovoso. La Protezione Civile ha emesso un’allerta la popolazione di tre regioni per oggi, lunedì 5 maggio 2025. Altre undici regioni sono interessate da un’allerta gialla. Gli effetti di questo improvviso cambiamento non si sono fatti attendere: scuole chiuse in vari comuni, rischio di esondazioni e frane, e l’emissione di severe raccomandazioni da parte delle autorità locali. (Continua a leggere dopo la foto…)

Piogge Intense e Temporali sul Centro-Nord

La giornata odierna è caratterizzata da un notevole peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge torrenziali e temporali che colpiscono duramente il Centro-Nord. Secondo il bollettino della Protezione Civile, l’allerta arancione interessa specifiche aree di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre l’allerta gialla si estende a regioni come Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Liguria, Marche e Lazio.

In Emilia-Romagna, le zone particolarmente a rischio comprendono l’alta collina romagnola e la montagna bolognese, dove si prevedono temporali di forte intensità con potenziali frane e piene dei corsi d’acqua minori. In Toscana, le aree sotto allerta sono la Valdichiana, la Valdelsa-Valdera, e la Versilia, dove si temono nubifragi e criticità idrogeologiche. (Continua a leggere dopo la foto…)

Misure e Disagi: Chiusura delle Scuole e Raccomandazioni

L’ondata di maltempo ha portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni delle regioni colpite. In Toscana, ad esempio, diversi comuni hanno scelto di sospendere le attività didattiche per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. Anche in Lombardia e Emilia-Romagna, alcune amministrazioni locali hanno adottato misure simili, chiudendo scuole e limitando le attività all’aperto.

A Milano, il Comune ha emesso una serie di raccomandazioni per i cittadini, suggerendo di prestare particolare attenzione nelle aree a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro, e nei sottopassi. Si raccomanda inoltre di non sostare sotto alberi, impalcature di cantieri, dehors e tende, e di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi per evitare che vengano spostati dal vento.

