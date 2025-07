Tempesta di grandine, vento fortissimo e strade come fiumi (VIDEO)

L’ondata di maltempo continua a interessare l’Italia, causando numerosi disagi in diverse regioni dell’Italia settentrionale. La giornata di oggi, giovedì 24 luglio 2025, è stata segnata da piogge torrenziali, grandine e vento forte, fenomeni che hanno provocato criticità su diverse aree del Nord, già messe a dura prova da eventi simili nelle scorse settimane.

Maltempo: piogge intense, grandine e raffiche di vento

Questa nuova ondata di maltempo estremo ha travolto in particolare il territorio dalla Lombardia alla Brianza. Poco dopo le 13, una forte perturbazione ha attraversato la provincia di Lecco, colpendo in particolare il territorio da Nibionno a Lecco e coinvolgendo Calolziocorte. Le segnalazioni dei residenti riportano strade trasformate in veri e propri corsi d’acqua, alberi abbattuti dal vento e una fitta grandinata che ha ricoperto le vie con chicchi di dimensioni notevoli. In via Mazzini, al confine con Olginate, l’acqua ha invaso la carreggiata, complicando la circolazione e causando ulteriori danni.

Emergenza idrica nei pressi della cartiera: interventi in corso

Situazione particolarmente critica all’incrocio tra via Mazzini e via Cavour, nei pressi della cartiera, dove i tombini non hanno retto la quantità d’acqua. Il fiume Adda ha ricevuto un afflusso anomalo, causando l’allagamento di box auto e danni alle abitazioni ai piani bassi. I residenti sono intervenuti autonomamente, utilizzando scope e secchi per limitare i danni, in attesa dell’arrivo delle squadre di soccorso.

