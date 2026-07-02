Mangia una banana e scopre di avere un tumore: fate molta attenzione a questo

C’è chi scopre una malattia dopo mesi di disturbi e chi, invece, si trova davanti a un campanello d’allarme durante un gesto quotidiano. È quanto accaduto a Carlton Hayman, che ha deciso di raccontare pubblicamente la propria esperienza affinché altri possano riconoscere un sintomo da non sottovalutare e rivolgersi tempestivamente a un medico.

Il sintomo comparso mentre mangiava una banana

Un semplice spuntino durante una pausa di lavoro ha cambiato la vita di Carlton Hayman, addetto alle vendite di un supermercato nel Regno Unito. Mentre stava mangiando una banana, ha avvertito una sensazione insolita: il cibo sembrava non riuscire a scendere correttamente.

L’uomo si è quindi rivolto al farmacista, che gli ha suggerito di contattare quanto prima il medico di base. In un primo momento, tuttavia, non aveva attribuito particolare importanza a quel disturbo, anche perché non era accompagnato da dolore o da altri segnali evidenti.

La diagnosi dopo l’endoscopia

Ripercorrendo quei giorni in un’intervista rilasciata al Daily Express, Carlton Hayman ha raccontato: “Provando a mangiare la banana, non sono riuscito a mandarla giù. Poi sono andato a vedere una partita di cricket e ho provato a mangiare da KFC, ma neanche quello è andato giù. Non avevo però alcun dolore né altri sintomi, per cui in quel momento ho pensato che non fosse nulla di grave”.

Su indicazione del medico è stato sottoposto a un’endoscopia. L’esame, durato circa venti minuti, ha portato a una scoperta inattesa e drammatica.

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