Mangiata di pesce finisce malissimo: 14 ragazzi finiscono in ospedale –Doveva essere una semplice avventura nella natura, fatta di tende, camminate e spirito di gruppo. Invece, per un gruppo di giovani scout, il soggiorno estivo a Quinzano d’Oglio, in provincia di Brescia, si è trasformato in un imprevisto ricovero ospedaliero. Nella mattina di domenica 16 giugno, ben 14 ragazzi tra i 14 e i 15 anni sono stati accompagnati in ospedale con sintomi compatibili con una sospetta intossicazione alimentare. A essere coinvolto anche uno degli animatori, anche lui colto da malore dopo il pranzo.

Il campo estivo e l’escursione nella campagna bresciana

Il gruppo, composto da scout provenienti da diverse regioni d’Italia, si trovava a Quinzano da giovedì scorso per partecipare a un camp nazionale organizzato nell’ambito delle attività estive dell’associazione scoutistica. I ragazzi erano ospiti, assieme agli educatori, presso una struttura immersa nella campagna locale, conosciuta con il nome di “Il Chiavicone”, sede del gruppo scout di Quinzano. Nel programma della giornata di domenica era prevista una lunga escursione nelle campagne circostanti. Un modo per mettersi alla prova, respirare aria buona e provare anche a cucinare qualcosa in autonomia, magari sfruttando ciò che la natura mette a disposizione.

Il pranzo “sospetto”: il pesce cucinato dagli animatori

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dopo essere rientrati al campo base per il pranzo, gli animatori avrebbero deciso di cucinare del pesce reperito durante l’escursione. Non è ancora chiaro se si trattasse di pesce pescato direttamente dal gruppo o se fosse stato donato da qualche pescatore locale incontrato lungo il cammino. Quel che è certo è che poco dopo il pasto, diversi ragazzi hanno cominciato ad avvertire malesseri sempre più evidenti: nausea, vomito, dolori addominali. I sintomi sono esplosi nell’arco di poco tempo, coinvolgendo un numero crescente di giovani partecipanti. A quel punto, i responsabili del campo hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate numerose ambulanze, coordinate dalla centrale operativa dell’AREU Lombardia (Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza).

