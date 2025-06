Martina Carbonaro, il video con la mamma presente sconvolge i social: cos’è successo – Un nuovo video virale su TikTok ha scatenato una vera e propria ondata di sdegno e dolore. Stavolta non si tratta solo di cattivo gusto o superficialità. Il filmato in questione ha riaperto una ferita ancora sanguinante: l’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato, Alessio Tucci, dopo che lei aveva avuto il coraggio di lasciarlo.

Il video mostrava un uomo intento a preparare un panino, elencando uno per uno gli ingredienti. Ogni volta che ne aggiungeva uno, ripeteva il nome “Martina”, con tono meccanico e ripetitivo. Un contenuto che molti hanno giudicato blasfemo e irrispettoso, specie perché faceva riferimento esplicito, seppur in forma apparentemente “scherzosa”, a una ragazza uccisa in un contesto di violenza di genere.

La madre di Martina nel video: silenzio che urla

A rendere il tutto ancora più disturbante, la presenza della madre di Martina accanto al “paninaro”. La donna è ritratta immobile, con lo sguardo perso nel vuoto, indossando una maglietta con stampata la foto della figlia. Non dice nulla, ma la sua assenza emotiva parla più di mille parole. Molti utenti si sono chiesti se fosse consenziente o se la sua presenza fosse stata sfruttata per fini mediatici, in un contesto che ha tutta l’aria di una strumentalizzazione del dolore. Dopo la diffusione del filmato, le reazioni non si sono fatte attendere. Utenti, attivisti e influencer hanno condannato duramente la pubblicazione del video, accusando TikTok di non riuscire a prevenire la diffusione di contenuti lesivi della dignità delle vittime. Molti si sono chiesti: come può un contenuto del genere essere approvato e visibile a milioni di utenti, molti dei quali minorenni?

Il video pubblicato e poi rimosso aveva per protagonista il “paninaro” Patrizio Chianese, conosciuto in Campania come “il re degli hotdog”, che su TikTok ha “sponsorizzato” il panino preferito da Martina Campanaro, la 14enne uccisa ad Afragola (Napoli) dall’ex. Accanto a lui intento a preparare il panino con tutti gli ingredienti, all’intento del suo chiosco, lo dicevamo, la madre della ragazza, che alla fine del siparietto culinario, accetta l’hotdog preparato in memoria della giovane e offertole dallo stesso paninaro-Tiktoker. “Si è approfittato di un suo momento di fragilità”, sottolinea l’avvocato della madre.

