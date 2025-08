Matrimonio a 61 anni per il pezzo grosso del governo: le nozze celebrate da La Russa

Si è svolto a Roma, nelle immediate vicinanze delle terme di Caracalla, un matrimonio che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali. La cerimonia civile è stata officiata dal presidente del Senato Ignazio La Russa, alla presenza di personalità di rilievo del governo.

Leggi anche: “Scomparsi nel nulla”: paura al Giubileo, si cercano due giovani

Edmondo Cirielli e Maria Rosaria Campitiello si sono sposati

I protagonisti della giornata sono stati il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e Maria Rosaria Campitiello, professionista nel settore sanitario. Dopo 6 anni di relazione, la coppia ha celebrato il matrimonio in una delle zone più suggestive della città, suggellando un legame consolidato nel tempo.

I dettagli della cerimonia

L’evento si è tenuto in un clima di festa composto, caratterizzato da abiti formali e momenti di cordialità tra i presenti. La sposa, accompagnata dal padre, ha indossato un abito bianco tradizionale con lungo strascico, mentre lo sposo ha scelto uno smoking. All’ingresso principale della chiesa, gli ospiti sono stati accolti dalle note della canzone dei Bee Gees, ‘How deep is your love’.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva