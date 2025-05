Mattarella e la difesa: convocato il consiglio supremo, cosa succede

Social. Roma – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha programmato una riunione del Consiglio Supremo di Difesa per giovedì 8 maggio 2025, alle ore 17, presso il Palazzo del Quirinale. L’annuncio ufficiale è stato comunicato dalla Presidenza attraverso un comunicato stampa.

Leggi anche: Influenza senza febbre: i sintomi, come riconoscerla e quando avviene

Verso una difesa europea: infrastrutture strategiche, industria italiana e scenari globali

Durante l’incontro, verrà esaminato il Libro bianco della difesa europea, concentrandosi sulle infrastrutture strategiche nazionali e sull’adeguamento dell’apparato militare. Un’attenzione particolare sarà riservata alle prospettive per l’industria della difesa italiana, considerata essenziale per la sicurezza e lo sviluppo economico del Paese. L’analisi includerà anche l’evoluzione delle principali aree di crisi, con un focus sui conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Saranno valutate le iniziative di pace promosse a livello internazionale ed europeo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia nei processi diplomatici e di stabilizzazione globale.

scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva