Matthew Perry, finalmente la verità sulla morte: chi ha confessato

Il volto di Chandler Bing, ironico e amato protagonista di Friends, è impresso nella memoria collettiva di generazioni. La serie, trasmessa dal 1994 al 2004 sulla NBC, è diventata un cult mondiale, con un seguito di oltre 50 milioni di spettatori per l’ultima puntata e una popolarità che continua ancora oggi sulle piattaforme streaming. La morte di Matthew Perry ha segnato profondamente fan e colleghi. Finalmente ora si scopre la verità sulla scomparsa dell’amato attore.

Il medico accusato si dichiara colpevole in tribunale

Un medico californiano ha ammesso in tribunale la propria responsabilità nella tragica morte di Matthew Perry, l’amato attore di Friends scomparso nell’ottobre 2023. Il dottor Salvador Plasencia, 43 anni, si è dichiarato colpevole per la distribuzione illegale di ketamina, la sostanza che ha causato il decesso dell’attore.

Davanti alla Corte Distrettuale di Los Angeles, il dottor Salvador Plasencia ha ammesso di aver distribuito in modo illecito ketamina, un anestetico usato anche per trattare la depressione, ma estremamente pericoloso se somministrato in dosi non controllate.

Morte Matthew Perry, medico si dichiara colpevole per la somministrazione illegale di ketamina

«Si assume pienamente la responsabilità dichiarandosi colpevole di spaccio di droga», ha dichiarato il suo avvocato alla CNN, aggiungendo che il medico «rinuncerà alla licenza medica entro 45 giorni». Plasencia, in libertà su cauzione fino alla sentenza del 3 dicembre, ha espresso «profondo pentimento per non essere riuscito a proteggere un paziente vulnerabile come Matthew Perry».

Plasencia è uno dei cinque imputati e ora rischia fino a 40 anni di carcere, tre anni di libertà vigilata e una multa da 2 milioni di dollari. Il decesso dell’attore è stato attribuito agli effetti acuti della ketamina, combinati con un successivo annegamento, come stabilito dal medico legale della contea di Los Angeles.

