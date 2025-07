Maxi incendio, bagnanti intrappolati in spiaggia: auto bruciate (VIDEO)

Un’altra giornata drammatica per la nota località balneare, dove un violento incendio ha minacciato il territorio. Le fiamme, alimentate dal forte maestrale, hanno raggiunto le zone adiacenti alla spiaggia, bloccando le vie di fuga e seminando il panico tra i bagnanti. Decine di persone hanno tentato la fuga tra fumo e cenere, mentre diverse auto sono andate distrutte. Sul posto mobilitata anche la Capitaneria di Porto.

Vasto incendio in Sardegna, le fiamme arrivano a ridosso della spiaggia

Un vasto incendio si è sviluppato nelle campagne di Punta Molentis, in Sardegna, raggiungendo in poche ore le aree più vicine alla costa e mettendo in pericolo centinaia di bagnanti. Il vento di maestrale, particolarmente intenso, ha favorito l’avanzare rapido del rogo, che si è avvicinato a pochi metri dalla spiaggia.

Le fiamme hanno tagliato fuori le principali vie di fuga, bloccando di fatto il deflusso regolare delle persone verso le auto e creando momenti di panico. Secondo quanto si apprende, alcuni turisti si sono trovati circondati dal fuoco, costretti a cercare rifugio sul bagnasciuga in attesa di aiuti.

Auto in fiamme, bagnanti costretti alla fuga a piedi

Tra le scene più drammatiche, quella del parcheggio invaso dal fuoco: alcune automobili sono state distrutte dalle fiamme, rendendo impossibile a molti il ritorno verso casa. Diversi bagnanti hanno abbandonato i loro effetti personali e si sono precipitati verso la spiaggia per cercare i familiari, raccogliendo ombrelloni, teli e zaini in pochi secondi.

Qualcuno ha cercato di avvicinare l’auto direttamente all’arenile per soccorrere chi era rimasto più lontano. Le immagini del rogo circolate sui social mostrano una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, mentre il cielo sopra Villasimius si è oscurato nel primo pomeriggio. Com’è la situazione attuale?

