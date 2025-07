Medico scomparso da un anno, poco fa la tragica scoperta

Dopo quasi un anno di incessanti ricerche, il corpo di un uomo è stato scoperto nella giornata di giovedì 31 luglio sulla parete nord del Monviso, ponendo fine alle speranze di un esito diverso per la vicenda del medico scomparso. Il rinvenimento è avvenuto ad oltre 3.100 metri di quota, precisamente nel canale Perotti, una delle zone più impervie e difficili delle Alpi Cozie.

Ritrovato il corpo senza vita di Nicola Ivaldo sul Monviso

Le operazioni di sorvolo con droni specializzati sono state determinanti per localizzare il corpo, dopo che il maltempo aveva costretto a un’interruzione delle ricerche nei giorni precedenti. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e della Guardia di Finanza, che hanno dovuto affrontare condizioni morfologiche particolarmente complesse per il recupero della salma. Il corpo è stato individuato nel canale più a destra sopra il ghiacciaio, zona compatibile con le ultime tracce telefoniche risalenti a diversi mesi fa.

Identità confermata: chi era Nicola Ivaldo

Sui social è stata confermata l’identità della vittima come Nicola Ivaldo, medico ortopedico di 66 anni originario di Pietra Ligure, disperso da settembre 2024. Un collega ha scritto: “È stato ritrovato il corpo dell’amico Nicola Ivaldo disperso da un anno sul Monviso“, aggiungendo: “Una montagna maledetta in cui hanno perso la vita il caro amico fraterno Jimbo e Nicola con cui abbiamo condiviso 10 anni di attività operatoria e clinica quotidiana”. Altri amici hanno condiviso il proprio dolore online dichiarando: “Mi illudevo e speravo avesse scelto di sparire volontariamente, anche se conoscendolo sapevo che non poteva essere”.

