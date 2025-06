Meteo, addio al caldo: temporali e crollo delle temperature fino a 15 gradi

Il primo weekend dell’estate meteorologica si apre con un clima tutt’altro che stabile. Un nucleo di aria fredda in quota sta raggiungendo l’Italia, portando temporali intensi, grandinate e un crollo termico non indifferente. Ma a dominare su gran parte della Penisola è ancora il caldo, con picchi fino a 36°C attesi tra domenica e l’inizio della prossima settimana. Ecco la situazione meteorologica nel dettaglio e le zone a rischio nelle prossime 48 ore.

Leggi anche: Caso Resinovich, il significato dei messaggi in codice tra Liliana e Claudio Sterpin

Temporali e grandinate al Nord: il ruolo della goccia fredda

È un weekend che si preannuncia dinamico sul piano meteorologico, soprattutto al Nord Italia, dove dalla serata di venerdì si sono già attivati i primi temporali intensi, accompagnati in alcuni casi da grandinate, come avvenuto nel Vicentino. La causa? L’arrivo di un nucleo di aria fredda in quota associato a una blanda ansa depressionaria che si estende tra il vicino Atlantico e il Regno Unito.

Questa configurazione sinottica ha favorito la formazione di una piccola goccia fredda, capace di insinuarsi verso l’arco alpino e generare instabilità pomeridiana in particolare su Piemonte, Lombardia e Triveneto. Le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi nel pomeriggio-sera, estendendosi anche ai settori pedemontani e all’alta Emilia-Romagna. Da monitorare anche la Liguria, dove fenomeni temporaleschi e grandine potrebbero manifestarsi in serata. Il maltempo porterà anche un sostanziale crollo delle temperature.

Al centro-sud e isole prevale il sole, ma attenzione ai temporali locali

Il Centro e il Sud Italia godono di una situazione barica più favorevole, con un campo di alta pressione al suolo attorno che garantisce ampie schiarite e tempo stabile, soprattutto nelle ore mattutine. Tuttavia, l’evoluzione diurna favorirà la formazione di nubi cumuliformi a ridosso dell’Appennino, con acquazzoni e temporali localizzati in sviluppo nel corso del pomeriggio.

Sardegna orientale, media-bassa Toscana, Umbria e Lazio interno sono le aree più a rischio per fenomeni pomeridiani nella giornata di domenica. Nottetempo, è attesa una certa instabilità anche sull’alta Toscana. Nonostante questo, il contesto generale resta prevalentemente estivo, con ampie zone soleggiate e solo addensamenti locali in corrispondenza dei rilievi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva