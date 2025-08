Meteo, cambia tutto (di nuovo): le previsioni

L’estate 2025 si prepara a riaccendere i motori con il ritorno del caldo africano su tutta la Penisola. Dopo una breve tregua, le temperature torneranno a salire gradualmente nella prima settimana di agosto, per poi impennarsi con l’arrivo di correnti nordafricane. Secondo gli esperti di 3BMeteo, ci attendono giornate roventi che potrebbero durare ben oltre Ferragosto. Ecco cosa aspettarsi, quando torneranno i picchi di calore e quanto potrebbe protrarsi questa nuova ondata.

Clima stabile a inizio settimana, poi svolta calda

Nei prossimi giorni l’anticiclone delle Azzorre garantirà condizioni di stabilità e temperature gradevoli su gran parte dell’Italia, in particolare al Centro-Nord. Il caldo sarà presente ma sopportabile, con valori generalmente in linea con le medie stagionali e con qualche grado in più solo nelle pianure interne e nelle aree urbane più congestionate.

Una fase di pausa estiva, dunque, che durerà fino alla metà della prossima settimana, offrendo un po’ di sollievo dopo gli eccessi termici di luglio. Tuttavia, questa parentesi temperata sarà destinata a chiudersi in fretta.

Dall’8 agosto tornano le correnti africane

Secondo le proiezioni aggiornate di 3BMeteo, dalla seconda parte della settimana si assisterà a un nuovo cambio di rotta: l’anticiclone verrà alimentato da un crescente flusso nordafricano, che porterà con sé aria rovente direttamente dal Sahara. Le temperature inizieranno così a risalire sensibilmente, con massime che potrebbero superare i 35°C già tra l’8 e il 10 agosto, specialmente nelle aree interne di Toscana, Lazio, Umbria, Puglia e Sardegna.

Si tratterà della quarta ondata di calore dell’estate 2025, e secondo gli esperti potrebbe risultare più intensa e duratura rispetto a quelle precedenti.

