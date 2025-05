Meteo, è allerta per domani 13 Maggio: le regioni a rischio

Non c’è tregua per il nostro Paese. Dopo giorni segnati da piogge insistenti e cieli cupi, il quadro meteorologico continua a peggiorare. Anche domani, martedì 13 maggio, diverse regioni italiane saranno costrette a fare i conti con l’instabilità atmosferica. La Protezione Civile ha già diramato un nuovo bollettino che lascia pochi dubbi: si prospetta un’altra giornata difficile, soprattutto in alcune aree del Centro e del Nord.

Temporali e rovesci: scatta l’allerta meteo gialla

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temporali in quattro regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Marche e Molise. L’avviso arriva a seguito dei fenomeni già in atto e delle previsioni che segnalano un’estensione dell’instabilità. La situazione è sotto osservazione, ma i modelli non lasciano spazio all’ottimismo: nubifragi sparsi e temporali intensi potrebbero colpire nel corso della giornata, con particolare attenzione alle zone adriatiche.

