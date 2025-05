Meteo, quando finiscono le piogge: le previsioni da incubo. L’inizio di maggio 2025 ha regalato a molti italiani giornate soleggiate e calde, un assaggio d’estate che ha subito acceso l’entusiasmo di chi attendeva la bella stagione. Ma come spesso accade in primavera, le sorprese sono dietro l’angolo. Una perturbazione piovosa ha cambiato repentinamente lo scenario, abbassando le temperature e portando temporali su gran parte della penisola. Le domande ora si moltiplicano: tornerà il caldo, o dovremo aspettare ancora un po’ prima di godere dell’estate piena?

L’improvviso cambiamento meteo di maggio

Il mese di maggio era iniziato con l’inconfondibile promessa di giornate calde, che avevano quasi convinto molti italiani che l’estate fosse già arrivata. Tuttavia, come spiegato nel recente articolo di Meteo Giuliacci, l’ingresso di una perturbazione ha modificato drasticamente le previsioni. Il calo delle temperature e l’arrivo dei temporali hanno reso instabile il clima, facendo scivolare la primavera in una fase più fresca. Se da una parte questo ha raffreddato gli animi, dall’altra ha ridimensionato la gioia per l’arrivo prematuro dell’estate.

Le previsioni meteo fino al 20 maggio

Secondo le analisi fornite da Meteo Giuliacci, fino al 20 maggio il clima in Italia si manterrà sui valori tipici della primavera, con temperature che oscillano intorno alla media stagionale, seppur con leggere fluttuazioni. Gli esperti escludono ondate di calore significative in questo periodo, ma avvertono che la situazione potrebbe cambiare più avanti. “Fino alla metà del mese non sono previste grandi anomalie termiche” dichiarano i meteorologi, confermando che la tendenza sarà quella di un clima variabile, con alternanza di fasi fresche e periodi di caldo moderato.

