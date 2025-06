Meteo, temperature in crollo: arrivano temporali, grandine e vento forte

La prima ondata di caldo del 2025 sembra già arrivata al capolinea. Dopo giorni di afa e temperature ben oltre la media stagionale, una piccola goccia fredda in arrivo dal Nord Europa si prepara a scivolare lungo lo Stivale, portando con sé instabilità atmosferica, un calo termico significativo e fenomeni meteo intensi. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mix tra sole, temporali improvvisi, raffiche di vento e grandinate, con un’Italia letteralmente spaccata in due.

Leggi anche: Italia, violenta grandinata spazza via tutto: macchine distrutte, danni pesantissimi

Leggi anche: Le spiagge italiane invase da piccoli dischetti neri: di cosa si tratterebbe

Mercoledì 18 giugno: piogge, grandine e vento su buona parte del Paese

La giornata di mercoledì sarà segnata da un peggioramento soprattutto al Centro-Nord. In mattinata, qualche piovasco residuo persisterà tra il basso Veneto e l’Emilia Romagna, ma si esaurirà rapidamente entro il pomeriggio. Il Nord vedrà schiarite più ampie e un ritorno del bel tempo, ma con temperature in netto calo.

Il vero protagonista sarà il Centro Italia, dove si attendono rovesci intermittenti e temporali localmente violenti, soprattutto sulle zone interne e adriatiche. Possibili grandinate e raffiche di vento intense potrebbero colpire l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio orientale. Al Sud, le condizioni resteranno abbastanza stabili sulla fascia tirrenica, mentre la dorsale appenninica e l’area adriatica vivranno un pomeriggio movimentato da temporali sparsi, in particolare lungo le zone interne. In Campania, il tempo peggiorerà in serata con possibili temporali sulla costa settentrionale.

Giovedì 19 giugno: instabilità al Sud, migliora al Centro-Nord

Nella giornata di giovedì, la situazione migliora gradualmente al Nord e al Centro. Le previsioni parlano di un tempo stabile e soleggiato al Settentrione, salvo isolati temporali pomeridiani nelle aree alpine e prealpine. Al Centro, l’instabilità si sposterà verso le regioni adriatiche e l’Appennino, con qualche temporale nel pomeriggio tra Lazio e Abruzzo, ma senza fenomeni particolarmente intensi. Altrove, prevarrà il sole.

Al Sud invece persiste l’instabilità, con temporali diffusi nelle ore centrali della giornata, anche di forte intensità, accompagnati da colpi di vento e grandine. La mattinata sarà più tranquilla, con qualche annuvolamento e fenomeni sparsi tra Calabria, Puglia e Basilicata. Le temperature continueranno a scendere, con un calo termico sensibile anche al Sud, riportando i valori in media stagionale quasi ovunque, tranne in Sardegna, dove resiste ancora un clima caldo. I venti saranno in attenuazione, ma ancora settentrionali e i mari generalmente mossi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva