Meteo, tromba d’aria devasta tutto: danni ovunque (VIDEO)

Meteo, tromba d’aria devasta tutto: danni ovunque. Manca pochissimo all’arrivo ufficiale dell’estate, eppure il clima di questi ultimi giorni sulla penisola racconta tutt’altra storia. Piogge battenti, cieli plumbei e un’aria insolitamente fresca hanno preso il posto del tipico tepore di giugno. E se in molte regioni gli ombrelloni sono rimasti chiusi, nel Sud Italia il maltempo ha fatto registrare fenomeni davvero intensi. In particolare, un episodio ripreso dalle fotocamere e circolato ampiamente sui social ha catturato l’attenzione per la sua spettacolarità e potenza: un evento atmosferico che ha colto di sorpresa e messo in pausa la frenesia quotidiana. Una scena che testimonia quanto il quadro meteo rimanga ancora instabile e potenzialmente pericoloso.

Tromba d’aria: il vortice che ha sorpreso tutti

Tra i fenomeni più forti di questi giorni, spicca senza dubbio una tromba d’aria che si è sviluppata nel primo pomeriggio di mercoledì 18 giugno. Non si è trattato di un semplice colpo di vento passeggero, ma di un vero e proprio vortice atmosferico, osservato e immortalato da diversi testimoni. Secondo le valutazioni riportate da IlMeteo.it, il fenomeno — seppur contenuto nelle dimensioni — ha sprigionato una violenza notevole: le raffiche di vento hanno infatti toccato i 120-130 km/h.

Meteo, tromba d’aria nelle campagne: la conta dei danni

Nonostante la rapidità con cui la tromba d’aria si è formata e dissipata, i danni non sono mancati: strutture agricole compromesse, tettoie leggere divelte e diversi alberi abbattuti. Fortunatamente, non si segnalano feriti e la situazione si è normalizzata nel giro di poche ore. Un episodio che ha comunque destato preoccupazione tra gli abitanti della zona e ha riportato l’attenzione sulla vulnerabilità del territorio a eventi meteo estremi.

