“Mi ha distrutto”. Damiano David, la confessione inaspettata sulla relazione segreta

Dopo il successo travolgente con i Måneskin, Damiano David si lancia in una nuova avventura da solista. Il suo primo album, Funny Little Fears, in uscita il 16 maggio 2025, è un viaggio personale tra emozioni, cadute e rinascite. Con uno stile che abbandona il rock per abbracciare il pop internazionale, Damiano mostra un volto inedito, più intimo e autentico. Un disco che racconta l’uomo dietro l’artista. In una recente intervista, Damiano David ha rivelato anche delle verità su una relazione che ha voluto tenere nascosta.

“Funny Little Fears”: il nuovo inizio di Damiano David

Dimenticate il frontman provocatorio dei Måneskin: Damiano David rinasce, e lo fa attraverso la musica. Il suo primo lavoro da solista, Funny Little Fears, è in uscita il 16 maggio 2025 per Sony Music / Epic Records, ed è già uno degli album più attesi dell’anno. Si compone di 14 tracce in inglese, scritte interamente dall’artista, registrate tra Roma e Los Angeles, e prodotte con uno stile pop raffinato, influenzato da sonorità folk e vintage. “È il diario emotivo del mio ultimo anno, ma anche qualcosa di più”, ha raccontato durante l’ascolto in anteprima per la stampa, svoltosi agli storici Forum Studios della Capitale. “È come il primo giorno della vita. Ho usato la musica per affrontare le mie paure, per guardarle in faccia. Per la prima volta, non mi nascondo dietro nulla”.

Il sound cambia: Damiano sceglie il pop (e Los Angeles)

Con Funny Little Fears, Damiano prende le distanze dal sound rock dei Måneskin. Qui c’è pop internazionale, ma anche folk acustico, elettronica delicata, e un’evidente influenza della scena musicale californiana, dove l’artista vive ormai da tempo. La prima traccia, Voices, è una vera dichiarazione d’intenti: “New house, new me, new state”, canta Damiano. Un nuovo spazio fisico e mentale, una nuova identità. Il disco è stato lavorato con cura anche sul piano visivo. Per accompagnare l’uscita, Damiano ha girato un short movie nel deserto del Joshua Tree, luogo sacro per molti artisti. Nel video, è solo su un camper nel cuore della natura selvaggia, simbolo di isolamento ma anche di forza ritrovata. “Quello sono io con le mie paure”, ha detto. “Un uomo che ha deciso di affrontare tutto, da solo, senza filtri”. Damiano ha parlato anche di una rottura dolorosa, una separazione della quale nessuno sapeva nulla.

