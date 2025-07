“Mi vuoi sposare?”: proposta di matrimonio top per la campionessa italiana – C’era una volta una ragazza con la passione per la pallacanestro e un ragazzo che condivideva la stessa vocazione. Si erano conosciuti da giovanissimi, negli anni in cui si sogna più forte, quando il futuro ha ancora il volto dell’incertezza e dell’ambizione. Erano stati insieme, legati da qualcosa di più profondo della semplice complicità tra colleghi: un sentimento che li aveva fatti crescere, ma che con il tempo aveva lasciato spazio a scelte diverse, come spesso accade.

“Mi vuoi sposare?”: proposta di matrimonio top per la campionessa italiana

Eppure, i veri amori non temono il tempo. A distanza di anni, i due si sono ritrovati. Lei, ormai una figura nota nel mondo dello sport e dello spettacolo; lui, sempre con la passione per il basket nelle vene. Lo scorso anno il destino ha rimesso le loro strade sulla stessa traiettoria. E da allora, nulla è stato più come prima.

La proposta di matrimonio arriva su un campo da basket

Niente cene gourmet o tramonti mozzafiato. Per chiedere la mano della sua compagna, lui ha scelto il loro luogo del cuore: un campo da basket. Circondati da amici e colleghi, in un momento che sembrava una partita qualsiasi, è arrivata la sorpresa. Una palla da gioco, apparentemente uguale alle altre, si è rivelata essere una scatola speciale con all’interno un anello. Un gesto semplice, ma potentissimo, simbolo della loro storia, delle loro origini condivise, del legame che affonda le radici proprio lì, tra il rumore dei palleggi e l’odore del parquet. Lei, visibilmente emozionata, ha detto sì senza esitazione. La scena è stata immortalata in un video poi condiviso sui social: un momento autentico, diventato virale nel giro di poche ore e capace di commuovere migliaia di utenti. In un’epoca in cui i sentimenti sembrano filtrati dai social, questa proposta ha riportato tutti a un romanticismo genuino e concreto. Avete capito di chi stiamo parlando?

