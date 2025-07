Michael Douglas, uno degli attori più riconoscibili del panorama internazionale, ha comunicato il suo ritiro dal cinema. La decisione è arrivata durante il Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, dove la sua presenza è stata caratterizzata da riflessione e consapevolezza. L’annuncio ha segnato un momento significativo per il settore cinematografico globale, trattandosi di un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema mondiale.

L’attore, nel corso dell’evento in Repubblica Ceca, ha spiegato di non essere più impegnato in nuove produzioni dal 2022. La sua scelta è stata dettata dalla volontà di concludere la carriera senza prolungarla oltre misura: «Non lavoro dal 2022 di proposito, perché ho capito che dovevo smettere» e «Ho lavorato duramente per quasi 60 anni e non voglio essere uno di quelli che muore sul set», ha dichiarato.

Michael Douglas, il ritiro ufficiale dalle scene: : «Da ora sarò il marito di Catherine»

Durante la presentazione della versione restaurata di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, film che lo vide produttore nel 1975, Michael Douglas ha ribadito la sua scelta di non accettare nuovi ruoli, se non per una sceneggiatura di particolare rilevanza. Attualmente non sono previsti nuovi progetti, se non una possibile partecipazione a un piccolo film indipendente, subordinata alla qualità del copione.

L’ultimo film a cui Douglas ha preso parte è stato “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” nel 2023, dove ha interpretato il ruolo di Hank Pym. Da quel momento, ha scelto di dedicarsi a sé stesso e ai propri affetti. In particolare, ha affermato: «Nello spirito di mantenere un matrimonio felice, d’ora in avanti interpreterò solo il ruolo del marito di mia moglie», riferendosi alla relazione con Catherine Zeta-Jones, sua consorte dal 2000.

Carriera e successi di Michael Douglas

Figlio del celebre Kirk Douglas, Michael è riuscito a costruire una carriera indipendente, ottenendo riconoscimenti di spicco. Tra i suoi successi più noti figurano “Wall Street” – per il quale ha ricevuto l’Oscar come miglior attore nel 1988 – e film iconici come “Attrazione fatale” e “Basic Instinct”. L’attore ha affrontato ruoli variegati e spesso complessi, distinguendosi per la capacità di interpretare personaggi fuori dagli schemi.

Durante la sua carriera, Douglas ha affrontato anche sfide personali, tra cui una grave malattia oncologica. Ha condiviso pubblicamente la sua esperienza con il cancro alla gola, descrivendo le difficoltà incontrate: «Un cancro al quarto stadio non è una vacanza, ma non ci sono molte alternative». Ha poi aggiunto: «Sono stato fortunato», sottolineando il senso di gratitudine che accompagna la sua scelta di fermarsi.

