Diogo Jota, il tremendo scherzo del destino prima dell’incidente: cosa si scopre – Il mondo del calcio è stato scosso da una tragedia devastante che ha visto la scomparsa improvvisa di Diogo Jota, celebre attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, insieme al fratello minore André Silva. I due stavano attraversando la Spagna, diretti a Santander per imbarcarsi su un traghetto verso l’Inghilterra. Il viaggio, iniziato con buone intenzioni, si è trasformato in un incubo vicino alla città di Zamora, quando la loro Lamborghini, noleggiata per l’occasione, è uscita di strada dopo l’esplosione di uno pneumatico, prendendo fuoco e lasciando i due fratelli senza via di scampo.

Diogo Jota, il tremendo scherzo del destino prima dell’incidente: cosa si scopre

Un video scioccante, catturato da un camionista di passaggio, mostra i resti dell’auto avvolti dalle fiamme. Le immagini non offrono alcuna speranza: i corpi di Diogo Jota e André Silva sono stati ritrovati carbonizzati, identificabili solo grazie alla targa del veicolo e ai documenti rimasti intatti. Questo tragico evento ha colpito particolarmente la moglie del calciatore, con cui Diogo era convolato a nozze appena dieci giorni prima, trasformando un momento di gioia in un incubo.

Il consiglio medico ignorato: perché scelse l’auto?

Una questione cruciale ha catturato l’attenzione: perché Diogo Jota scelse di affrontare un lungo viaggio in auto invece di un volo aereo? Secondo i media portoghesi, ai 28 anni era stato sconsigliato di volare a causa di un recente intervento chirurgico ai polmoni. Una decisione presa per motivi di salute, dopo la sua partecipazione alla Nations League in Germania, dove aveva giocato nonostante i sintomi di problemi respiratori. Il percorso via terra fino a Santander e il successivo traghetto verso Plymouth erano considerati una misura di prudenza necessaria.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva