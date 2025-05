Spaventoso incendio in hotel, ci sono diversi morti – Un odore pungente si è diffuso tra i corridoi dell’hotel, seguito da un rumore simile a un fulmine lontano e dalla luce che tremolava sotto le porte. La scena è diventata rapidamente caotica con persone che urlavano nomi, bussavano alle porte per cercare amici o familiari, mentre le ombre fuggivano tra le fiamme. Alcuni cercavano di scappare attraverso i tetti, arrampicandosi in equilibrio precario sulle gronde. (continua a leggere dopo le foto)

Spaventoso incendio in hotel, ci sono diversi morti

Molti hanno tentato un’evasione disperata dalle finestre, scivolando lungo le pareti calde, mentre l’hotel si trasformava in una trappola fatale. Una delle vittime, come ricostruito, si è lanciata dalla terrazza senza alcuna possibilità di sopravvivenza. Ogni piano dell’edificio era un intricato labirinto di fumo e grida, un confine sottile tra la vita e la morte. (continua a leggere dopo le foto)

Incendio a Calcutta in un hotel: ci sono vittime

Tragedia a Calcutta: un incendio devastante ha colpito un hotel affollato nel nordest dell’India, causando la morte di almeno 15 persone. La polizia locale ha riferito che l’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di salvare molte vite, evacuando persone rimaste intrappolate nelle stanze e sul tetto dell’edificio. Il fuoco, ora sotto controllo, si è propagato rapidamente, alimentato da materiali altamente infiammabili presenti nella struttura. Testimoni oculari hanno raccontato di ospiti che, presi dal panico, cercavano di fuggire attraverso le finestre o camminando sulle gronde esterne. In base a quanto riportato dal Telegraph di Calcutta, almeno una persona è morta gettandosi nel vuoto nella disperazione di sfuggire all’incendio.

