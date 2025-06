Italia, la domanda nello spogliatoio su chi vogliono come CT: la risposta spiazza

Sono giorni confusi e frenetici per la Nazionale di calcio italiana. Tra accuse, riflessioni e nomi che si rincorrono, l’unica certezza sembra essere l’urgenza di una svolta. Lo si percepisce nei titoli dei giornali, nei post dei tifosi, nei silenzi rumorosi degli addetti ai lavori. E mentre si cerca un nuovo timoniere per la squadra, il dibattito si fa sempre più acceso. Dietro le quinte, le scelte sembrano limitate, e ogni opzione porta con sé dubbi, contraddizioni e memorie ancora fresche. Ma quali sono le preferenze dello spogliatoio? L’esito dei sondaggi è stato piuttosto spiazzante.

Crisi della Nazionale: serve una nuova guida

La Nazionale italiana vive un momento critico, reduce da una serie di risultati deludenti che hanno generato un clima di crescente sfiducia. Le prestazioni agli Europei e l’avvio stentato nelle qualificazioni mondiali (ricordiamo la disfatta del 3-0 a Oslo) hanno lasciato il segno. I tifosi, che da sempre rappresentano la voce più passionale e sincera del calcio italiano, hanno cominciato a far sentire la propria insoddisfazione.

Luciano Spalletti esonerato: chi prende il suo posto

Nel mirino non ci sono solo i calciatori né le possibili mancanze dei dirigenti. Come spesso accade quando le cose non funzionano, la figura del Commissario Tecnico diventa il bersaglio più esposto. E infatti, dopo poco meno di due anni, Luciano Spalletti è stato sollevato dall’incarico. Una decisione pesante, che segna l’ennesimo scossone in un ambiente già fragile. Ora, la panchina azzurra è vacante, ma le opzioni per sostituirlo sono tutt’altro che scontate. Vediamo nel dettaglio i nomi.

