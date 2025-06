La città di Kharkiv è nuovamente al centro di una violenta ondata di attacchi, con il cielo che si tinge di rosso a causa dei continui bombardamenti russi. Sin dalle prime ore dell’alba, il fumo ha oscurato il paesaggio, testimoniando la devastazione provocata da una serie di esplosioni che hanno colpito incessantemente per tutta la notte. I cittadini, in preda al panico, hanno cercato rifugio nei sotterranei o sono rimasti intrappolati sotto le macerie degli edifici crollati. La situazione umanitaria è grave, con almeno cinque vittime accertate, tra cui un bambino di soli 18 mesi. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti alla disperata ricerca di sopravvissuti. In questo contesto, il presidente americano Donald Trump ha lanciato accuse contro l’Ucraina.

Il sindaco Igor Terekhov ha descritto questo attacco come il più devastante dall’inizio del conflitto, una testimonianza del costante pericolo che Kharkiv ha affrontato negli ultimi due anni, sotto la minaccia di missili, droni e bombe. Questa offensiva si distingue per la sua intensità: oltre 40 esplosioni in meno di due ore, con interi quartieri colpiti simultaneamente da ordigni sganciati da caccia Sukhoi. Un’operazione militare coordinata che ha lasciato il segno.

Attacchi nella notte anche a Dnipro e Ternopil

Nel resto del paese, anche Dnipro e Ternopil non sono stati risparmiati. A Kiev, le sirene d’allarme hanno risuonato due volte durante la notte, mentre la popolazione, ormai esausta, si rifugiava nei tunnel della metropolitana. Gli attacchi sembrano essere stati eseguiti con droni teleguidati, confermando la continua minaccia aerea. Il sindaco di Kharkiv ha sottolineato la gravità della situazione, con molteplici segnalazioni di civili intrappolati sotto le macerie. Il conflitto si intensifica, e gli sviluppi internazionali non tardano ad arrivare. Dall’America, arriva una dichiarazione controversa del presidente Donald Trump, che ha criticato le operazioni ucraine all’interno del territorio russo.

