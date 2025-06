Terremoto in Italia, cede l’asfalto in strada: cos’è successo

Le strade italiane sono state nuovamente protagoniste di un dramma geologico, quando un tratto di asfalto ha improvvisamente ceduto sotto il peso del traffico quotidiano. Gli automobilisti, già alle prese con il caldo soffocante, hanno assistito alla deformazione della strada seguita da un fragoroso rumore. Una buca allarmante si è aperta, generando timore tra i passanti che, con prontezza, hanno fermato le auto in transito: “Fermatevi, è ceduto tutto”, hanno gridato. In breve tempo, le autorità sono intervenute sul posto. Polizia e tecnici hanno circoscritto l’area con transenne, mentre esperti in elmetto eseguivano controlli sotto il sole cocente. I residenti, ormai abituati a tali scenari, osservavano con una combinazione di rassegnazione e rabbia, consapevoli della vulnerabilità del loro territorio.

Tremano ancora i Campi Flegrei

Altre scosse di terremoto a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei. All’alba di ieri, giovedì 5 giugno 2025, è stata registrata un’attività sismica. Alle ore 6:48 si è verificato un fenomeno di magnitudo 3.2 e profondità 3 km a Bagnoli. Già alle 5 del mattino la terra aveva iniziato a tremare con scosse di più bassa intensità, di magnitudo 0,3. Tanti i cittadini spaventati che sono stati svegliati dall’evento sismico.

Campi Flegrei, nuovo cedimento del manto stradale in via Antiniana

Il tutto è accaduto in via Antiniana, una delle arterie strategiche che collegano Napoli e Pozzuoli e il resto dell’area flegrea. Il distacco improvviso del manto stradale è stato segnalato da alcuni residenti. Subito è scattato l’intervento delle forze dell’ordine e dei tecnici comunali, che si sono recati sul posto in compagnia del deputato Francesco Emilio Borrelli.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha dichiarato in loco: “I cittadini ci hanno chiamati preoccupati, e a ragione. Serve un intervento urgente, non possiamo sottovalutare fenomeni del genere”. Le sue parole sottolineano la necessità di azioni immediate per affrontare il deterioramento delle infrastrutture. Da cosa è stato causato il cedimento?

