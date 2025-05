Nuova epidemia in Europa, l’allarme dei medici: cosa succede

Sale la preoccupazione in Europa a causa della diffusione della malattia che sta assumendo proporzioni allarmanti. Il recente rapporto dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) ha evidenziato che nel 2024 sono stati registrati 35mila contagi e 23 decessi, un incremento significativo rispetto ai 3.973 casi del 2023. Questo aumento è attribuito a un calo delle coperture vaccinali, che ha permesso al virus di diffondersi nuovamente in quasi tutti i paesi del continente.

Allarme Morbillo, casi in aumento in Europa: cosa sta succedendo

La nazione più colpita è la Romania, che concentra oltre l’85% delle infezioni segnalate nell’Unione Europea: con 30.692 casi e 22 morti riportati, rappresenta il centro dell’epidemia. L’Italia segue al secondo posto con 1.057 casi, un numero enormemente superiore rispetto ai 44 del 2023. Altri paesi come Germania, Austria e Belgio stanno affrontando un aumento dei casi, con rispettivamente 638, 542 e 527 contagi. Secondo l’Ecdc, l’87% dei contagiati non era vaccinato, mentre l’8% aveva ricevuto solo una dose.

Perché i casi di morbillo sono in aumento

Esperti sanitari indicano che il calo delle vaccinazioni è la principale causa del ritorno di malattie precedentemente rare. Hans Kluge, direttore regionale dell’OMS per l’Europa, e Regina De Dominicis, direttrice regionale dell’Unicef per l’Europa e l’Asia centrale, sottolineano che ogni anno oltre mezzo milione di bambini non riceve le vaccinazioni di routine. Questa vulnerabilità accresciuta ha facilitato il ritorno su larga scala non solo del morbillo, ma anche di altre infezioni come pertosse e difterite. Nel 2023, i casi di pertosse hanno raggiunto 87mila, il livello più alto in 29 anni. La difterite, dal canto suo, è passata da meno di 100 casi all’anno nel decennio precedente a 578 nel 2022 e 264 nel 2023. Anche l’America si trova in una situazione critica: tra gennaio e aprile 2025, l’OMS ha registrato 2.318 casi di morbillo e 3 decessi, in aumento rispetto ai 205 casi del 2024. Gli Stati Uniti sono i più colpiti con 800 infezioni, e il rischio viene considerato «elevato».

