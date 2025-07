Nuovo codice stradale, sempre più città lo stanno vietando: cosa non si può più fare

Può sembrare una misura estrema, ma sempre più città in Italia e nel mondo stanno limitando o vietando la svolta la manovra, soprattutto nei momenti di maggiore traffico. Alla base di questa scelta ci sono dati statistici allarmanti e studi approfonditi sulla sicurezza stradale. A parlarne è il professor Vikas V. Gayah, ingegnere civile della Pennsylvania State University, che spiega perché questa manovra quotidiana rappresenta un rischio concreto per automobilisti e pedoni. Ecco cosa sta accadendo e perché potrebbe cambiare il nostro modo di guidare in città.

Perché la svolta a sinistra è la più pericolosa

Secondo il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, circa il 60% degli incidenti agli incroci è causato proprio da svolte a sinistra. Il professor Gayah, intervistato da SciLine, afferma chiaramente: «È la manovra più pericolosa perché espone all’impatto con il traffico in arrivo». Si tratta infatti di incidenti obliqui, che statisticamente generano gravi feriti o addirittura decessi.

Il problema principale riguarda la complessità della manovra: bisogna valutare velocità e distanza dei veicoli provenienti in senso contrario, controllare i pedoni in attraversamento e considerare la presenza di altri veicoli, bici o monopattini. Nei grandi incroci urbani, il margine di errore si riduce drasticamente e l’assenza di semafori dedicati accentua i pericoli. Non è un caso che, in città come San Francisco, la svolta a sinistra sia vietata nelle ore di punta, proprio per limitare i rischi.

Incidenti, pedoni e SUV: le vittime più esposte

Il 40% degli incidenti stradali avviene agli incroci e il 50% di questi comporta ferite gravi, mentre uno su cinque si conclude con un decesso. Lo evidenzia ancora Gayah, che sottolinea come le svolte a sinistra, pur essendo poco frequenti, siano tra le più letali.

A farne le spese sono spesso i pedoni, spesso nascosti alla vista da SUV e veicoli di grandi dimensioni, un fattore che rende ancora più pericolosa la manovra. Il problema è così sentito che il nuovo Codice della Strada italiano, in vigore da dicembre 2024, ha introdotto il divieto di svolta a sinistra negli incroci considerati pericolosi. Si tratta di un provvedimento destinato a ridurre incidenti e vittime nei centri urbani, dove secondo ISTAT avviene fino al 35% degli incidenti mortali.

