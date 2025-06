Oroscopo estivo: chi sale e chi scende, i segni meno fortunati

C’è un cielo diverso sopra l’estate 2025. Uno di quelli che parlano chiaro, che accendono istinti, ribaltano certezze e fanno esplodere cambiamenti. Il 21 giugno il Sole entra in Cancro, ma la vera scossa arriva con Urano in Gemelli, portatore di leggerezza imprevedibile, mentre Saturno e Nettuno in Ariete risvegliano energie istintive. E poi c’è Giove in Cancro, che amplifica tutto ciò che tocca: gioie e dolori. Plutone retrogrado in Acquario, però, avverte: attenti a ciò che costruite adesso, perché in autunno nulla sarà garantito. La posta in gioco è alta. Ecco, segno per segno, come navigare quest’estate piena di fuoco e cambi di rotta.

Ariete, Toro, Gemelli

Ariete. L’estate ti lancia sfide che non puoi ignorare. Nuove responsabilità bussano alla porta e ti mettono davanti a un bivio: continuare come prima o riscrivere le regole del tuo quotidiano. È il momento di pensare al futuro, a progetti concreti. La determinazione non ti manca: usala come bussola. Le stelle ti provocano, ma tu puoi uscirne più forte di prima.

Toro. Non ami i cambiamenti, ma quest’estate te li servirà su un piatto d’argento. I sentimenti si muovono, le dinamiche attorno a te cambiano volto. Invece di resistere, prova ad abbracciare il nuovo. Rifletti con lucidità, osserva con spirito critico. Ci sono lezioni preziose in arrivo. E c’è anche una freschezza che potresti imparare ad amare.

Gemelli.Urano nel tuo segno ti accende come un cerino: sei elettrico/a, brillante, pieno/a di idee. Ma occhio alle esplosioni: potresti perdere il controllo e sprecare occasioni preziose. L’amore è il campo più instabile: troppe aspettative, troppi giochi mentali. Il consiglio? Meno velocità, più ascolto. Il tuo potenziale è altissimo, se sai canalizzarlo.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro. Giove ti spalanca le porte: è la tua estate. Successi, nuovi inizi, rinnovamenti profondi. Ti senti invincibile, e per una volta lo sei davvero. Ma attenzione all’eccesso di entusiasmo: non fare il passo più lungo della gamba. Chiudi con il passato e guarda avanti. Davanti a te, strade che non avresti mai immaginato di percorrere.

Leone. Con il Sole nel segno da fine luglio, sei al massimo del tuo potere. Brilli, conquisti, realizzi. Mercurio e Venere ti danno parola e fascino. Lavoro e relazioni si muovono a tuo favore. Ma ricorda: anche i leoni si stancano. Se non ti fermi mai, arriverai a settembre con la spia della riserva accesa. Impara a dire di no.

Vergine. Finalmente respiri. Dopo mesi di tensioni sotterranee, ritrovi la centratura. Ma serve attenzione: potresti facilmente ricadere in vecchi meccanismi. Evita conflitti inutili, seleziona con cura chi frequenti. La tua estate è tutta incentrata sul benessere mentale e fisico. Scegli te stesso/a, ogni volta che puoi.

