Panico in spiaggia, trovati due corpi: la scoperta agghiacciante – Panico sulla spiaggia del Poetto a Cagliari dove, questa mattina, i bagnanti hanno avvistato un corpo esanime galleggiare nelle acque a breve distanza dalla riva. L’allarme è stato immediato e la Guardia Costiera è intervenuta prontamente per recuperare il corpo e trasportarlo al porto più vicino. Qui, le autorità, tra cui i carabinieri, hanno iniziato le indagini per identificare la vittima e determinare le cause del decesso.

Panico in spiaggia, trovati due corpi: la scoperta agghiacciante

Le prime indiscrezioni indicano che la vittima sarebbe una donna di circa settant’anni. Il corpo è stato trovato nei pressi della sesta fermata del bus verso il mare, in una zona affollata da turisti e residenti. La notizia ha suscitato grande scalpore tra i presenti, testimoni del recupero del corpo e delle operazioni di soccorso. L’area è stata isolata per consentire le indagini previste in casi di morte sospetta.

Nella stessa mattinata un altro episodio inquietante

Nella stessa mattinata, un altro episodio inquietante è stato segnalato nei pressi della Sella del Diavolo, nella zona di Cala Regina. Un turista tedesco ha contattato i soccorsi intorno alle 9:10, riferendo di una persona in difficoltà scomparsa tra le onde. Le ricerche, condotte dalla Guardia Costiera, sono partite subito con il supporto di motovedette e personale specializzato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva