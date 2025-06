Paolo Fox, l’oroscopo di Luglio 2025 segno per segno

È arrivato luglio, il mese che apre le porte all’estate piena, con il suo carico di emozioni, svolte e colpi di scena. Dopo aver parlato di affinità di coppia, Paolo Fox torna con il suo attesissimo oroscopo mensile. Le stelle ci parlano di nuovi amori in arrivo, trasformazioni sul lavoro, tensioni sottili da gestire e decisioni che potrebbero cambiare il corso dei prossimi mesi. Ma attenzione: non tutto è come sembra. Quali segni avranno la meglio e quali invece dovranno rallentare? Scopriamolo insieme, segno per segno.

Ariete, Toro, Gemelli

Luglio si apre con un ritmo travolgente per l’Ariete. In amore, il destino sembra pronto a sorprenderti: i single avranno incontri inaspettati, spesso in contesti insoliti. Chi è in coppia dovrà fare i conti con un mix di desideri e responsabilità. Sul lavoro, l’energia non manca, ma attenzione a non strafare: Saturno raccomanda prudenza. Le notti bianche e gli eccessi vanno evitati per mantenere la salute in equilibrio. La fortuna cresce nella seconda parte del mese, soprattutto intorno al 22.

Per il Toro, luglio sarà un terreno scivoloso. Il desiderio di cambiamento è forte, ma non sarà tutto facile come sperato. In amore, le coppie più solide rischiano piccole crisi, spesso legate a tensioni economiche. Serve calma e diplomazia per non peggiorare le cose. Sul lavoro, le idee ci sono, ma non tutti le capiranno al volo. Non è il mese per lanciare grandi progetti, ma per preparare il terreno sì. Giocate di anticipo, ma con intelligenza.

Mese intrigante per i Gemelli, che vivranno un luglio pieno di stimoli. I single si lasceranno andare a relazioni leggere ma significative, mentre le coppie troveranno finalmente un nuovo equilibrio. Il lavoro riparte con buone notizie: dal 15 in poi, si aprono nuove possibilità, anche contrattuali. L’unica nota stonata? Troppe idee tutte insieme possono creare confusione. Tenete la mente lucida. Il giorno 20 potrebbe portare una svolta del tutto inaspettata.

Cancro, Leone, Vergine

Per il Cancro è il momento di brillare. L’amore sarà protagonista assoluto: i legami si rafforzano, e le nuove conoscenze possono trasformarsi in storie importanti. Il lavoro richiede concentrazione, ma le soddisfazioni non mancheranno, specialmente nei giorni vicini alla Luna piena. La salute è buona, ma è importante restare in ascolto di sé stessi. Intuizioni e sogni saranno preziosi: fidatevi del vostro sesto senso.

Con Mercurio e Saturno favorevoli, il Leone entra in una fase di rinnovamento. Sul lavoro, chi ha un’attività indipendente può aspettarsi guadagni interessanti. È il mese giusto per cambiare gruppo, ruolo o ambiente. In amore, Venere torna attiva: le coppie risolvono i vecchi attriti e i single avranno occasioni speciali, soprattutto negli ultimi dieci giorni. Attorno al 25, passione alle stelle.

Luglio porta riflessioni importanti per la Vergine. L’amore sarà sotto la lente d’ingrandimento: chi è in crisi dovrà scegliere se proseguire o chiudere. I single devono smettere di farsi condizionare dalle delusioni passate. Sul lavoro ci saranno dei rallentamenti, ma nulla che la vostra precisione non possa sistemare. La salute migliora con nuove routine alimentari. La fortuna arriverà in piccole dosi, ma costanti.

