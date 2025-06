Passata di pomodoro, la classifica delle migliori secondo Altroconsumo: in vetta due marchi

C’è chi la cucina ancora come faceva la nonna e chi la prende dallo scaffale del supermercato con la stessa disinvoltura con cui sceglie un pacco di pasta. Ma in entrambi i casi, la passata di pomodoro è più di un semplice ingrediente: è il cuore pulsante di ogni sugo mediterraneo. E proprio perché così presente nelle nostre cucine, non può essere scelta a caso. Una recente indagine ha messo a confronto le principali marche disponibili in commercio e il verdetto ha sorpreso molti: non sempre il prezzo alto è garanzia di qualità.

Passata di pomodoro: cos’è davvero questo classico intramontabile

Altroconsumo, l’associazione italiana dei consumatori, ha messo nero su bianco cosa distingue una vera passata di pomodoro da altri derivati del rosso ortaggio. Si tratta di un prodotto fluido e omogeneo, ottenuto dalla spremitura di pomodori maturi, privati di bucce e semi, poi concentrati parzialmente per eliminare l’acqua in eccesso. Nulla a che vedere con la polpa (più grossolana) o con il concentrato (molto più denso).

Altroconsumo e la classifica dei marchi

Per essere considerata una passata di qualità, non basta però il rispetto del processo di lavorazione. Contano fattori come colore, consistenza, acidità, contenuto di sale e soprattutto la freschezza del prodotto. Come spiega Altroconsumo: “Una volta aperta, la passata va consumata entro 3-5 giorni”. Un dettaglio non trascurabile, se si vuole evitare di alterarne gusto e proprietà. Ma oltre ai consigli sulla conservazione, Altroconsumo ha fornito una dettagliata classifica volta ad aiutare i consumatori nella scelta dei prodotti. L’analisi, che prende in considerazione vari fattori qualitativi, riserva delle sorprese.

