Sinner, terremoto prima di Wimbledon: cadono due teste

Un post sui social. Una foto. E poi il silenzio. Ma a pochi giorni dall’inizio del prestigioso torneo di Wimbledon 2025, qualcosa nel team di Jannik Sinner sembrava già scricchiolare. Uno scatto pubblicato da Simone Vagnozzi, coach del campione altoatesino, ha fatto nascere più di un sospetto: mancavano due figure chiave dello staff. Ora la conferma ufficiale scuote l’ambiente del tennis italiano e internazionale.

Scosse nel team di Jannik Sinner

Un terremoto inatteso scuote il team del tennista Jannik Sinner a pochi giorni dal suo debutto nel prestigioso torneo di Wimbledon 2025. La notizia della rimozione di due membri chiave dello staff, il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, è stata ufficializzata oggi, sorprendendo fan e addetti ai lavori.

I due professionisti non comparivano nella foto pubblicata da Vagnozzi, scattata direttamente sul campo centrale londinese. In quell’immagine, invece, figuravano lo stesso Vagnozzi, Darren Cahill, l’osteopata Andrea Cipolla e Sinner. Un’assenza troppo evidente per passare inosservata, e che oggi ha trovato conferma nei fatti.

Cambio di rotta dopo il caso Clostebol

L’arrivo di Panichi e Badio era avvenuto solo pochi mesi fa, in un momento delicato per la carriera di Sinner, reduce dalla controversa vicenda legata al Clostebol, che aveva portato a una squalifica di tre mesi. La loro integrazione nello staff era stata interpretata come una strategia di rilancio, anche grazie alla loro esperienza con Novak Djokovic.

Ma ora, a ridosso del torneo più iconico del calendario, il tennista altoatesino decide di cambiare di nuovo. Le motivazioni dietro questa scelta non sono state rese pubbliche, e dal team non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali. Una decisione tanto silenziosa quanto pesante, che apre interrogativi sulle dinamiche interne dello staff.

