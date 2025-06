William e Kate nell’occhio del ciclone, la grave accusa: “Fuori dal mondo”

Una tenera foto di famiglia diffusa in occasione del compleanno del principe William ha innescato un’ondata di critiche internazionali. L’immagine, che ritrae l’erede al trono britannico mentre gioca con i cuccioli appena nati della loro cocker spaniel Orla, ha acceso la polemica da parte di PETA, che ha accusato i reali di comportamento irresponsabile. Lo scatto, firmato da tutta la famiglia compresi “Orla and the puppies”, ha diviso l’opinione pubblica e acceso il dibattito online tra sostenitori e critici.

Chi è Orla, l’amico a quattro zampe di William e Kate

Il tempismo della pubblicazione non è stato casuale. Il ritratto arriva in un momento particolarmente delicato per la famiglia reale, segnato dalla notizia della malattia della principessa Kate e dal suo ritorno graduale alla vita pubblica. In questo contesto, l’arrivo dei cuccioli è stato letto da molti come un segno di serenità e speranza per i piccoli reali, abituati a crescere a contatto con gli animali.

Orla, apparsa per la prima volta pubblicamente nel 2022, ha un legame molto forte con i figli della coppia reale. In passato, William ha raccontato che “spesso dorme nel letto con noi”, a conferma di un rapporto profondo con tutta la famiglia. Secondo quanto riportato da Hello!, i cuccioli stanno bene e crescono circondati dall’affetto dei principini.

William e Kate nella bufera, arriva la critica dell’associazione PETA per i cuccioli della cagnolina Orla

Il 21 giugno, in occasione del 43° compleanno del principe William, Kensington Palace ha diffuso una foto che ritrae il principe disteso sull’erba mentre gioca con quattro cuccioli di cane. I cagnolini sono i figli di Orla, la cocker spaniel nera donata nel 2020 da James Middleton, fratello di Kate. Il gesto, pensato come un momento di affetto domestico da condividere con il pubblico, ha avuto un effetto imprevisto.

A indignarsi è stata PETA, la nota organizzazione internazionale a difesa dei diritti degli animali, che ha accusato William e Kate di alimentare la crisi dell’abbandono. Secondo il gruppo animalista, permettere a un cane di “produrre una cucciolata” è un gesto “terribilmente fuori dal mondo”, soprattutto in un momento in cui i canili sono sovraffollati. L’accusa principale? Non aver scelto l’adozione, promuovendo invece l’allevamento domestico.

