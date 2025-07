Paolo Fox, l’oroscopo delle vacanze: le previsioni per tutti i segni

Con l’arrivo di agosto e il cuore dell’estate ormai alle porte, cresce la curiosità per le previsioni astrologiche di Paolo Fox. L’astrologo più amato d’Italia ha rivelato nel corso dell’ultima puntata stagionale de I Fatti Vostri su Rai 2 l’oroscopo completo per i mesi di luglio e agosto 2025, assegnando anche un voto a ogni segno zodiacale. Tra successi, colpi di scena e nuove occasioni, ecco chi potrà godersi una stagione stellare e chi dovrà affrontare qualche sfida in più.

Segni di fuoco: energia, passione e grandi slanci

L’Ariete si prepara a un’estate intensa: Mercurio e Giove pongono l’attenzione sul lavoro e sulle finanze. Bene l’amore a luglio, ma attenzione alle spese. Voto 9.

Per il Leone, Saturno favorevole e un lungo transito di Mercurio regalano forza e grinta per affrontare ogni sfida. Possibili novità in amore per i single. Voto 8.

Ottimo momento per il Sagittario: Giove non è più in opposizione e da giugno si è aperta una fase favorevole per lavoro e sentimenti. I blocchi si sciolgono e si guarda avanti. Voto 9.

Segni di terra: equilibrio e concretezza verso la svolta

Il Toro vive un’estate di rivincite e buoni sentimenti, grazie all’appoggio di Venere dal 6 giugno. Mercurio aiuta a definire obiettivi lavorativi. Voto 7/8. Per la Vergine, luglio è ambiguo in amore ma agosto promette maggiore forza e stabilità. Un recupero graduale dopo mesi faticosi. Voto 7/8. Il Capricorno deve affrontare decisioni importanti, soprattutto in ambito lavorativo. L’amore regge bene, ma la priorità resta il lavoro. Voto 7/8.

