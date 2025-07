Veronica Lario, la notizia sull’ex moglie di Berlusconi: cosa succede

Veronica Lario, nota anche come Miriam Bartolini, è tornata all’attenzione della cronaca per le recenti difficoltà economiche che coinvolgono le sue attività imprenditoriali. Con un passato da attrice e una lunga storia accanto all’ex premier Silvio Berlusconi, Lario negli ultimi anni ha concentrato le sue energie nella gestione di società e iniziative personali. Dopo il divorzio, Lario ha cercato di costruire una propria identità anche in ambito imprenditoriale, gestendo un cospicuo patrimonio e avviando alcuni progetti autonomi. Tuttavia, le cronache più recenti delineano un momento particolarmente complesso.

Bilancio negativo per Ippocampo srl: risultati e cause

Già nel 2023 Il Messaggero aveva riportato notizie sul patrimonio e sulle difficoltà economiche di Veronica Lario, evidenziando come fosse stata costretta a intervenire personalmente per coprire le perdite legate alle sue attività immobiliari. Oggi, Caffeina riporta che l’assemblea dei soci della Ippocampo srl, con sede a Segrate, avrebbe evidenziato una situazione economica difficile. La società, interamente controllata e amministrata da Veronica Lario, possiede una palestra situata in un immobile di Milano 2, di sua proprietà. Il bilancio 2024 si sarebbe chiuso con una perdita netta di 306mila euro, in peggioramento rispetto al deficit di 205mila euro dell’anno precedente. Il fondo “conto copertura perdite” è stato utilizzato per coprire il disavanzo, ma il patrimonio netto residuo si è ridotto da 372mila euro a poco più di 13mila euro.

Dinamiche di ricavi e costi: analisi dettagliata

I dati mostrano una dinamica preoccupante: Caffeina riporta che i ricavi netti hanno registrato un incremento, passando da 457mila a 556mila euro, ma i costi complessivi sono aumentati in misura maggiore, raggiungendo 855mila euro contro i 654mila dell’anno precedente. Tra le cause principali, il bilancio segnala eventi straordinari come l’allagamento dell’immobile, che ha determinato la chiusura della palestra nei mesi di maggio e giugno 2024, riducendo le entrate da abbonamenti. A ciò si è aggiunto un significativo aumento delle spese per la fornitura di energia elettrica.

