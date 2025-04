Papa Francesco, perché è così importante esporre la salma: un rito antichissimo

Papa Francesco salma. Nel cuore del Vaticano, nella moderna e austera cappella bianca, là riposa in silenzio, sorvegliata da due guardie svizzere in uniforme cerimoniale, la salma del Pontefice. Avvolta nei paramenti liturgici rossi, simbolo di martirio, le sue mani stringono un rosario. Di fronte a lui, un gruppo selezionato di cardinali in preghiera, mentre la luce soffusa filtra dall’alto, creando un’atmosfera di sacralità. Non c’è ancora una folla, ma presto arriverà. Questo non è il tempo della moltitudine: è il momento del passaggio, un rito che segna un confine. (Continua…)

Papa Francesco, la salma esposta: gesto non solo religioso

L’esposizione del corpo di un pontefice trascende il semplice gesto di pietà. È un atto infatti molto importante ed ha un significato profondamente politico e simbolico, oltre che religioso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)