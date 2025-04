Papa Francesco, decisa la data dei funerali: tutti i dettagli

Papa Francesco funerali. Con la scomparsa del Pontefice, il Vaticano si è attivato secondo un antico protocollo di tradizioni e rituali. Questa volta, però, c’è un senso di cambiamento nell’aria, poiché l’uomo che ha guidato la Chiesa per dodici anni con un approccio innovativo e spesso fuori dagli schemi, è ora al centro di questo meccanismo. La sua tomba, già pronta a Santa Maria Maggiore, riflette il suo desiderio di rimanere vicino ai fedeli, lontano dalle tradizionali tombe papali. Nel frattempo è stata già decisa la data dei funerali. (Continua…)

La morte di Papa Francesco

Il Santo Padre si è spento ieri mattina intorno alle 7:30. L’annuncio della Santa Sede ha sconvolto il mondo intero. Il Pontefice era apparso in occasione della Santa Pasqua in piazza San Pietro per salutare i fedeli accorsi in massa. La morte di Francesco ha segnato l’inizio del periodo di sede vacante, durante il quale il collegio dei cardinali assume la gestione ordinaria della Chiesa, in attesa di eleggere un nuovo Papa. Questo è un momento cruciale, regolato da norme precise che guidano ogni passo verso il Conclave, il quale determinerà il futuro della Chiesa. Nel frattempo è stata già stabilita la data dei funerali. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)