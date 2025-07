Papa Leone, l’amico priore avverte: “È a rischio stress”. Cosa succede

Papa Leone XIV ha deciso di prendersi una pausa dopo due mesi intensi al vertice della Chiesa. Il pontefice ha scelto di ritirarsi a Castel Gandolfo, un rifugio estivo storicamente utilizzato dai suoi predecessori. Questa decisione è stata accolta con sollievo dai suoi collaboratori, che riconoscono l’enorme impegno richiesto dal suo ruolo. Padre Alejandro Moral, priore generale degli agostiniani, ha condiviso queste riflessioni in un’intervista a Il Messaggero, descrivendo il Papa come “instancabile, ma visibilmente provato“.

Padre Moral su Papa Leone XIV: “L’ho visto un po’ dimagrito”

Padre Moral ha osservato che Leone XIV sembra aver perso peso a causa dei suoi impegni incessanti. “L’ho visto persino un po’ dimagrito“, ha detto. Nonostante il peso delle responsabilità, il Papa mantiene le sue abitudini di lunga data, come rispondere ai messaggi nelle prime ore del mattino e lavorare fino a tarda notte. Questa pausa a Castel Gandolfo sarà un’opportunità per riprendersi e concentrarsi su nuovi progetti. Papa Leone sparirà per un po’?

Attività pubbliche ridotte per Papa Leone XIV

Anche se si tratta di un periodo di riposo, Leone XIV continuerà a svolgere alcune attività pubbliche ridotte, come l’Angelus domenicale e alcune celebrazioni locali. Parallelamente, il Papa inizierà a lavorare alla sua prima enciclica, un documento che si concentrerà su temi di pace, intelligenza artificiale, dottrina sociale e unità. “Mi ha detto che sta cercando di costruire la struttura portante del testo”, ha rivelato padre Moral.

Le nomine future saranno cruciali per il Papa, che intende rinnovare parte della sua squadra. Questo periodo di riflessione sarà fondamentale per prendere decisioni ponderate. “Cambierà buona parte della sua squadra di governo”, ha confermato padre Moral, sottolineando l’importanza di questo momento.

