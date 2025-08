Papa Leone colpito dal lutto: la tragedia durante il Giubileo, era giovanissima

Nel cuore di una notte d’estate, un gruppo di giovani carichi di aspettative e sogni si trovava in viaggio verso una destinazione che prometteva emozioni, incontri e spiritualità. L’aria era densa di entusiasmo: tra canti, sorrisi e speranze, nessuno poteva immaginare che quella strada avrebbe segnato un confine tra la gioia condivisa e un dolore inaspettato.

Il viaggio, nato per essere un’esperienza di fede, si è trasformato in un dramma silenzioso. Un lieve malessere, all’inizio quasi ignorato, si è fatto via via più insistente, fino a trasformarsi in un’emergenza che ha lasciato tutti senza fiato. Tra la tensione crescente e la corsa contro il tempo, il destino ha preso una piega crudele, lasciando attoniti compagni e accompagnatori. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)