Papa Leone prende le distanze da Bergoglio: addio anche all’ultimo simbolo. Emerge un cambiamento netto e simbolico nello stile papale, un ritorno alla solennità – ma con un tocco personale e intrigante. Nel suo breve pontificato, Papa Leone XIV ha già mostrato di voler segnare un solco con il passato, non solo attraverso le vesti, ma anche in piccoli dettagli rivelatori. Ma non è tutto: una decisione importante del Pontefice aggiunge un’ulteriore svolta. Scopriamo cosa sta succedendo, pezzo dopo pezzo.

Simboli: mozzetta, stola e un orologio inatteso

Negli ultimi due mesi, l’ascesa al soglio di Papa Leone XIV ha mostrato con forza la volontà di distaccarsi dal percorso sobrio e informale intrapreso da Papa Francesco. Sin dal suo insediamento, Leone XIV ha scelto di indossare la mozzetta rossa, un gesto non di poco conto. La scelta iconica vuole riaffermare il richiamo a un pontificato più tradizionale, connotato da una presenza visivamente autorevole. Un chiaro messaggio di distacco dalla sobrietà estetica che aveva contraddistinto Papa Francesco, noto per un abbigliamento più semplice, fedele a una spiritualità essenziale.

Le scelte di Prevost

Emergono poi dettagli meno scontati: al suo polso è spuntato, durante l’uscita in loggia, un orologio Wenger Ranger Ref. 70903W, un modesto esemplare svizzero, quarzato, con quadrante e cinturino neri e una corona rossa – un contrasto netto con l’ostentazione delle vesti. È un modello elegante ma sobrio, con un “bisel rosso cardinale”, e costa meno di 150 €. Il gesto è sembra un omaggio alla semplicità, simile all’orologio Swatch nero indossato da Bergoglio, ma con una nota audace e personale.

Il Wenger Ranger, ora fuori produzione, è diventato virale nel mondo dell’orologeria: portare un orologio accessibile ma resistente, piuttosto che un Rolex costosissimo, manda un messaggio potente. Come ha scritto un influencer: “simplicity and style with the Wenger for the first American Pope”. Un simbolo discreto ma significativo: un oggetto quotidiano che parla di apertura e vicinanza, senza rinunciare a stile e qualità. Ma le rotture di Papa Leone con Bergoglio non riguardano solo le scelte di stile: una nuova scelta di Prevost sta facendo discutere.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva