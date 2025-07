Partiti per una giornata al mare, muoiono in un attimo: chi erano Maria e Giuseppe

L’alba di sabato 6 luglio 2025, una giornata che per molti avrebbe segnato l’inizio di un weekend di mare e spensieratezza, si è tinta di nero sulla Provinciale 3 che collega Matera a Metaponto.

Un tragico incidente stradale ha spezzato brutalmente la vita di Maria Di Pede, 45 anni, e Giuseppe Carrino, 50 anni, marito e moglie, residenti a Matera. La coppia stava viaggiando in direzione della costa ionica per godersi una giornata di relax, ma il loro viaggio si è interrotto drammaticamente all’altezza del Motel San Marco, trasformando una strada solitamente trafficata in un palcoscenico di dolore inimmaginabile.

Lo scontro fatale e le vittime

La dinamica dell’incidente, sebbene ancora sotto la lente degli inquirenti, si profila come uno scontro frontale di violentissima intensità. L’Alfa Romeo Mito della coppia si è trovata improvvisamente di fronte una Renault Scenic, proveniente dalla direzione opposta. L’impatto, avvenuto in un tratto rettilineo e apparentemente privo di insidie, è stato devastante.

Maria Di Pede è deceduta sul colpo, la sua vita stroncata nell’istante stesso dell’urto. Giuseppe Carrino, sebbene estratto vivo dalle lamiere contorte della vettura, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. Nonostante i disperati tentativi dei sanitari, le sue gravissime ferite si sono rivelate fatali, e l’uomo è spirato poco dopo, lasciando un vuoto incolmabile. Il figlio ventiduenne della coppia, che viaggiava con loro, è rimasto ferito nello scontro ed è stato anch’egli ricoverato, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

A bordo della seconda vettura, la Renault Scenic, viaggiavano due giovani di poco più di vent’anni, originari della provincia di Bari. Anche loro sono rimasti feriti nell’impatto e sono stati prontamente trasportati in ospedale. Le loro condizioni, sebbene richiedano osservazione, non sono considerate gravi. Intanto, le autorità hanno immediatamente avviato un’approfondita indagine per stabilire le esatte cause e responsabilità dell’incidente. I carabinieri stanno effettuando rilievi scientifici sul luogo della tragedia e raccogliendo testimonianze. Non si esclude alcuna ipotesi, da un possibile sorpasso azzardato a una fatale distrazione, ma solo l’analisi completa dei dati permetterà di ricostruire la sequenza degli eventi e di attribuire le giuste responsabilità.

