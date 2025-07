Terribile esplosione a Roma, un boato fortissimo: cosa succede – Una fortissima esplosione ha sconvolto la tranquillità mattutina di Roma subito dopo le 8 del 4 luglio. Il boato, potente e improvviso, è stato percepito in diversi quartieri della città. Le prime notizie indicano una esplosione in una stazione di servizio in via Gordiani, nel quartiere di Villa De Santis, situato nella parte orientale di Roma.

Terribile esplosione a Roma, un boato fortissimo: cosa succede

La deflagrazione ha causato una grande colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza. Secondo le prime immagini e testimonianze, un fungo di fuoco si è alzato sopra la struttura, lasciando attoniti i residenti e i passanti.

La città svegliata dal boato

Il rumore ha svegliato e impaurito molti residenti, che si sono affrettati a usare i social media per segnalare l’accaduto e condividere immagini del fumo. In diversi quartieri di Roma, anche lontani da Villa De Santis, il boato è stato chiaramente percepito. «Sembrava un terremoto», ha dichiarato una residente del quartiere Tor Pignattara. L’esplosione, avvenuta durante un’ora di traffico intenso, ha generato momenti di panico. Molte persone si sono riversate nelle strade, temendo ulteriori esplosioni o crolli. Le ambulanze e i soccorsi sono arrivati prontamente, con l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei mezzi del 118 allertati in pochi minuti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva