Pierina Paganelli, a fuoco l’auto di Davide Barzan: la scoperta atroce

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2025, l’automobile di Davide Barzan, consulente tecnico coinvolto nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, è stata completamente distrutta da un incendio.

A fuoco l’auto di Davide Barzan

Il rogo, sviluppatosi intorno all’una di notte, ha avuto origine nei pressi dei cassonetti dei rifiuti situati sotto l’abitazione di Barzan e si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze. I vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, ma i danni sono stati ingenti. Attualmente, le autorità non escludono alcuna ipotesi investigativa, considerando sia la possibilità di un atto vandalico generico sia quella di un gesto mirato nei confronti del consulente. Barzan ha già sporto denuncia presso i carabinieri di Riccione, e la Procura di Rimini ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti e l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare eventuali responsabili. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)