Pietro Orlandi, è bufera dopo la morte di Papa Francesco: cos’è successo

C’è un silenzio che fa più rumore di mille parole, e Pietro Orlandi lo conosce bene. All’indomani della morte di Papa Francesco, l’uomo simbolo della battaglia per la verità su Emanuela Orlandi, sua sorella scomparsa nel 1983, ha deciso di rompere solo in parte il silenzio. Lo ha fatto con un post, secco e diretto, pubblicato sui suoi canali social. Nessun commento sulla scomparsa del Pontefice, ma un messaggio che pesa come un macigno: “Oggi preferisco non rilasciare commenti, il mio pensiero è lo stesso di ieri, di oggi e lo stesso sarà anche domani”.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Ma il vero terremoto arriva subito dopo, quando Pietro si scaglia apertamente contro l’ipocrisia del sistema mediatico e culturale. Un’accusa netta, rivolta a molti volti noti della comunicazione e non solo, che secondo lui non hanno esitato a commentare con parole che definisce “ipocrite, ruffiane e false”.

Leggi anche: Papa Francesco, la tristezza del nipote e poi il gesto strappalacrime

Leggi anche: Papa Francesco, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: di cosa si tratta

Pietro Orlandi, è bufera dopo la morte di Papa Francesco

Nel giorno della morte del Papa, Pietro Orlandi non ha parlato solo della Chiesa. Con un cambio di tono inaspettato, ha deciso di dedicare un pensiero alla città di Roma, nel giorno della sua nascita. E lo ha fatto con toni quasi epici, sottolineando la grandezza storica della Capitale: “Quando le attuali Parigi e Berlino erano solo sterpaglia, Londra un acquitrino e il Vaticano era solo un’area poco salubre dove sorgeva il circo di Nerone, Roma possedeva già un impero”.

Una dichiarazione che ha fatto rapidamente il giro dei social, dividendo l’opinione pubblica. Ma la polemica vera e propria è esplosa a causa di un’altra vicenda parallela, che coinvolge direttamente uno dei maggiori gruppi editoriali italiani.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva