Con la Porsche si schianta a tutta velocità contro un’auto: poi accade l’impensabile – Una scena da film d’azione si è trasformata in tragedia a Marino, alle porte di Roma, dove nella serata di lunedì 30 giugno si è verificato un violento incidente stradale. Erano circa le 20:40 quando una Porsche bianca, lanciata a velocità sostenuta e accompagnata da due motociclette di grossa cilindrata, ha imboccato Corso Vittoria Colonna in direzione centro, superando con manovre azzardate gli altri veicoli.

Con la Porsche si schianta a tutta velocità contro un’auto: poi accade l’impensabile

Secondo la prima ricostruzione fornita dalla polizia, l’auto sportiva avrebbe tentato un sorpasso pericolosissimo, invadendo la corsia opposta proprio nel tratto in corrispondenza del vicolo di San Giuseppe. A quel punto l’impatto è stato inevitabile: la Porsche si è scontrata frontalmente con una Mercedes nera guidata da un uomo di 83 anni, per poi coinvolgere anche una Fiat Panda che sopraggiungeva.

Ferito gravemente l’anziano: trasportato in elicottero al San Camillo

Ad avere la peggio è stato proprio l’anziano conducente della Mercedes. Rimasto incastrato tra le lamiere, è stato liberato dai soccorritori e trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto da rendere necessaria la prognosi riservata. Fonti ospedaliere parlano di lesioni multiple e traumi interni importanti, che mettono a rischio la vita dell’uomo. Più fortunato il conducente della Fiat Panda, che non ha riportato ferite e ha potuto rifiutare il trasporto in ospedale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva