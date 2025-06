Prevost, il retroscena che cambia tutto: cosa accadde il giorno del conclave

Robert Francis Prevost, una figura discreta e conosciuta, ha rapidamente conquistato l’attenzione globale dopo l’elezione a Papa. Con un’influenza che si estende oltre i confini americani, il nuovo pontefice ha ricevuto supporto da ogni angolo del mondo. La sua elezione, direbbe qualcuno, era già scritta. Lui stesso avrebbe fatto una scelta particolare nel giorno cruciale del conclave. Il gesto, con il senno di poi, appare quello di qualcuno consapevole del destino che l’attendeva. Cosa è accaduto.

Leggi anche: Papa Leone XIV e quella somiglianza con Gualtieri e molti altri: il web esplode

Conclave, Prevost conquista tutti

All’interno della Cappella Sistina, il consenso di Prevost è cresciuto velocemente in modo quasi inarrestabile. In particolare dalla sera precedente al giorno dell’elezione, la sua candidatura si era affermata con decisione, raccogliendo preferenze che superavano le aspettative. Come ha osservato un cardinale belga: “Sapevamo che entro sera avremmo avuto un Papa”.

La sua ascesa non è stata solo questione di numeri, ma di provenienza dei voti. Senza una predominanza geografica o corrente dominante, Prevost ha incarnato una sintesi tra fedeltà alla visione di Francesco e il desiderio di un equilibrio nuovo, un desiderio che ha trovato terreno fertile in tutte le latitudini.

L’ascesa di Prevost: spunta il retroscena sul conclave

Nella giornata decisiva, un ruolo chiave è stato giocato da Louis Antonio Tagle, la cui decisione ha portato una significativa parte del voto asiatico a supportare Prevost. Questo movimento è stato seguito da altri importanti spostamenti, con il sostegno di conservatori americani come Dolan e Burke, e leader africani quali Sarah e Ambongo, segnalando un consenso che si stava trasformando in una vera e propria valanga di preferenze. Lo stesso Prevost deve aver preso consapevolezza della consistente possibilità di essere eletto Papa: a dimostrarlo sarebbe anche un gesto fatto poche ore prima della fumata bianca. Scopriamo nel dettaglio il retroscena emerso sul conclave.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva