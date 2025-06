Principe Harry, la decisione che addolora Re Carlo: cosa succede

Nel mare di indiscrezioni che circondano la famiglia reale britannica, alcune voci sembrano destinate a scomparire rapidamente. Altre, invece, si fanno strada con forza, trasformandosi in potenziali fratture nella già delicata tela dei rapporti familiari. Tra queste, una notizia si fa largo con un’eco particolarmente rumorosa: il principe Harry starebbe pensando di cambiare cognome. Non uno qualunque, ma quello di sua madre, Diana Spencer.

Un gesto carico di significato

Non si tratterebbe di una scelta formale fine a sé stessa, ma di un gesto profondamente simbolico. Secondo fonti vicine ai Windsor, Harry avrebbe parlato di questo desiderio direttamente con lo zio Charles Spencer, durante una visita privata nel Regno Unito. Una conversazione discreta, lontana dai riflettori, ma che avrebbe avuto un impatto potente — specialmente su Re Carlo, che avrebbe appreso della questione con dolore e stupore.

Il cognome attuale, Mountbatten-Windsor, è quello attribuito ai discendenti diretti della regina Elisabetta II e del principe Filippo. Rappresenta l’unione di due delle più importanti dinastie reali europee. Scegliere di abbandonarlo, per assumere il cognome della madre, significherebbe rompere con quell’identità imposta dalla monarchia, per rivendicare una nuova narrazione personale, più libera, più “sua”.

Harry Spencer: più di un nuovo nome

Diventare “Harry Spencer” equivarrebbe a rimettere mano alla propria biografia, distaccandosi non solo dalla corona, ma anche da un’intera genealogia. In un periodo storico in cui Harry e Meghan hanno già segnato una distanza netta dalla royal family, questa nuova ipotesi avrebbe il sapore di un vero e proprio strappo definitivo. Un gesto dal peso pubblico e privato.

Per Harry, sarebbe anche un modo per rendere eterno il legame con Diana, colei che ha sempre rappresentato per lui l’autenticità, la fragilità e il coraggio. Ma per Re Carlo, già alle prese con le proprie battaglie — personali e istituzionali — questa mossa sarebbe vissuta come una ferita profonda, simbolo di un figlio che si allontana sempre di più.

