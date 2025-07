Pulmino precipita nel torrente in Italia, a bordo persone con disabilità

Momenti di grande paura oggi, un pulmino con a bordo 8 persone, tra cui disabili e operatori di una cooperativa sociale, è uscito di strada precipitando per circa 20 metri in un torrente. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30. Le operazioni di soccorso sono state immediate e complesse. Otto i feriti, uno dei quali è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Leggi anche: Mattarella e il cerottone sulla fronte, ecco la verità: cosa gli è successo

L’incidente: il pulmino precipita per venti metri

È successo tutto in pochi attimi. Poco dopo le 12.30 di sabato 19 luglio, un furgone di una cooperativa sociale della provincia di Vicenza, che stava trasportando sei persone con disabilità, un’accompagnatrice e l’autista, è improvvisamente uscito di strada all’altezza di una curva in via della Resistenza, Recoaro Terme, finendo nel greto del torrente Agno.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo sarebbe uscito autonomamente di strada, precipitando per circa venti metri. Il luogo dell’incidente si trova a meno di cento metri dal centro abitato del Ponte della Filanda. Fortunatamente il mezzo non è finito in acqua, ma si è fermato poco prima, evitando una tragedia ancora più grave.

I soccorsi: 8 feriti, uno in condizioni critiche

L’allarme è stato lanciato da un volontario del Soccorso Alpino Recoaro-Valdagno che ha assistito all’incidente e ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco da Schio, Arzignano e Vicenza, le unità SAF, i sommozzatori, il 118 con l’elisoccorso di Treviso Emergenza, carabinieri e polizia locale, riporta Il Giornale di Vicenza.

Tutti gli 8 occupanti del pulmino sono rimasti feriti. Uno di loro, il più grave, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Anche l’accompagnatrice è stata ricoverata in Rianimazione. Gli altri passeggeri sono stati trasportati negli ospedali di Santorso, Arzignano e Valdagno con codici di media e lieve gravità.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva