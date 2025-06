Quali sono i posti più sicuri in aereo in caso di incidente: “Fino al 74% di possibilità di salvarsi”

Volare è estremamente sicuro, ma la domanda continua a tormentare molti viaggiatori: quali sono i posti più sicuri in aereo in caso di incidente? Diversi studi internazionali e recenti casi di cronaca offrono dati interessanti. Dalla parte posteriore della cabina ai posti vicini alle uscite di emergenza, alcune scelte possono aumentare le probabilità di salvezza. Tuttavia, non esiste un sedile “miracoloso”: ciò che conta davvero è la dinamica dell’impatto, la preparazione mentale e la prontezza dei passeggeri.

Gli studi parlano chiaro: dietro è (quasi sempre) meglio

Secondo un’analisi pubblicata da Popular Mechanics nel 2007, basata su decine di incidenti registrati dalla Federal Aviation Administration (FAA) tra il 1971 e il 2007, i posti nella parte posteriore dell’aereo garantiscono il 69% di possibilità di sopravvivenza, contro il 56% sopra le ali e solo il 49% nella parte anteriore.

Anche un’inchiesta della rivista TIME, del 2015, conferma questa tendenza: i sedili centrali dell’ultima fila sono quelli con il tasso di mortalità più basso, pari al 28%. Il motivo? In caso di impatto frontale, la parte anteriore è più esposta, mentre la coda spesso rimane più integra. Inoltre, i motori, spesso fonte di incendi, si trovano vicino alle ali, aumentando il rischio per i sedili adiacenti.

La regola delle 5 file e il valore delle uscite di emergenza

Un altro principio fondamentale per aumentare la sopravvivenza è la “regola delle 5 file”, formulata da esperti della sicurezza aerea: chi è seduto entro cinque file da un’uscita d’emergenza ha significativamente più possibilità di mettersi in salvo. Le statistiche mostrano che molte vittime non muoiono per l’impatto, ma per l’inalazione di fumo o perché non riescono a evacuare in tempo.

La posizione ideale? Vicino a un’uscita, ma non sopra l’ala, meglio ancora se nella parte posteriore. A questo si aggiunge l’importanza di indossare sempre la cintura di sicurezza e di conoscere la brace position, la posizione di sicurezza da assumere durante un impatto. Lo sottolinea anche Ben Sherwood, autore del libro Il club dei sopravvissuti: l’80% degli incidenti aerei avviene nei tre minuti dopo il decollo e negli otto minuti prima dell’atterraggio. Essere pronti in questi momenti è essenziale.

