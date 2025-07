Ragazza scomparsa dal villaggio turistico, la notizia appena diffusa

La denuncia della scomparsa della giovane è stata formalizzata dai gestori della struttura turistica, che hanno notato la sua improvvisa assenza. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini, perlustrando l’intera zona costiera e coinvolgendo unità specializzate nella ricerca di persone scomparse. I carabinieri stanno operando senza sosta per ritrovare la giovane. Al momento, nessuna pista è esclusa e le informazioni sull’indagine rimangono riservate.

Leggi anche: Musiala, infortunio choc: Donnarumma disperato (VIDEO)

Carovigno, ragazza ucraina di 18 anni scomparsa

La comunità di Carovigno, situata nel cuore del Brindisino, è scossa dalla scomparsa di una giovane ucraina di appena 18 anni. La ragazza, in Italia per uno stage formativo, è misteriosamente scomparsa dal villaggio turistico dove lavorava come tirocinante.

Ragazza ucraina scomparsa dal villaggio turistico: l’appello del sindaco

Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha lanciato un appello tramite i social media, accompagnato dalla foto della ragazza: “Chiunque la vedesse di contattare immediatamente la stazione dei carabinieri di Carovigno”. Questo appello è stato condiviso ampiamente, per amplificare le possibilità di ritrovare la giovane con ogni mezzo possibile.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva