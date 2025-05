Rebecca si sente male dopo cena e va in ospedale: la diagnosi è spaventosa

Quella che sembrava essere una intossicazione alimentare si è rivelata uno scenario ben più complesso e devastante. Rebecca non poteva immaginare che il malessere seguito a una cena di lavoro nascondesse una realtà ben più crudele. Mentre colleghi e amici si riprendevano velocemente, il suo corpo non rispondeva a nessun trattamento. I sintomi, inizialmente trascurabili, si sono trasformati in una diagnosi sconvolgente.

Rebecca va in ospedale per un mal di pancia, poi arriva la diagnosi choc e l’intervento: rimossi 13 organi

La diagnosi è arrivata solo dopo mesi di sofferenza: pseudomixoma peritonei (PMP). Questa forma di cancro, nota per la complessità e la rarità, provoca la formazione di mucina, una sostanza gelatinosa che compromette gravemente il funzionamento degli organi addominali. Un rigonfiamento addominale che Rebecca aveva interpretato come un semplice aumento di peso si è rivelato essere uno dei segnali più evidenti della malattia, racconta il Daily Mail.

Nel 2019, Rebecca ha affrontato la prima di una serie di operazioni chirurgiche estenuanti: la rimozione di sei litri di mucina dall’addome. Tuttavia, la lotta non era finita. Pochi mesi dopo, un secondo intervento durato 12 ore ha portato alla rimozione di 13 organi, compresa la milza, il sistema riproduttivo e parte dell’apparato digerente. Un intervento radicale, reso necessario dall’inefficacia dei trattamenti chemioterapici precedenti. Il percorso di cura è stato lungo e complesso. Rebecca ha trascorso mesi in ospedale, affrontando un regime alimentare severo e l’assunzione di fino a 60 compresse al giorno per gestire i sintomi residui. Nell’estate del 2020, un ulteriore colpo: il ritorno del tumore, dichiarato incurabile dopo il fallimento di un trattamento sperimentale. Ma la determinazione di Rebecca a non arrendersi è rimasta intatta.

